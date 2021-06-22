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Происшествия

Сразу два малыша выпали из окон в Пскове 21 июня

22 июня 2021 года, 12:42

21 июня из окон многоэтажных домов в Пскове выпали два ребенка в возрасте до трех лет, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области Анну Митюшкину.

«Два ребенка до трех лет упали из окон первого этажа. У одного ребенка ушиб мягких тканей головы. У второго ребенка диагноз пока неизвестен, сейчас дети проходят обследование, находятся на стационарном лечении в Детской областной больнице», - рассказала Анна Митюшкина.

Она также предположила, что падение случилось из-за невнимательности родителей. В одном из случаев пропажу ребенка и вовсе не заметили. Пострадавшего, который сидел и плакал под окном, нашли прохожие.

«Хочется напомнить родителям, чтобы они были предельно внимательны к своим детям. Сейчас в жару, когда ребенок находится рядом с окном и при этом оставлен без присмотра даже на несколько минут, к сожалению, это может стать смертельным случаем», - добавила зампредседателя комитета по здравоохранению. 

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Комментарии

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Бабулечка
14:02 22.06.2021

Родители перегрелись что ли, такое допустили. За котом следить приходится, чтобы не прыгнул вниз, а за детьми глаз да глаз.

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