Сразу два малыша выпали из окон в Пскове 21 июня

21 июня из окон многоэтажных домов в Пскове выпали два ребенка в возрасте до трех лет, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области Анну Митюшкину.

«Два ребенка до трех лет упали из окон первого этажа. У одного ребенка ушиб мягких тканей головы. У второго ребенка диагноз пока неизвестен, сейчас дети проходят обследование, находятся на стационарном лечении в Детской областной больнице», - рассказала Анна Митюшкина.

Она также предположила, что падение случилось из-за невнимательности родителей. В одном из случаев пропажу ребенка и вовсе не заметили. Пострадавшего, который сидел и плакал под окном, нашли прохожие.

«Хочется напомнить родителям, чтобы они были предельно внимательны к своим детям. Сейчас в жару, когда ребенок находится рядом с окном и при этом оставлен без присмотра даже на несколько минут, к сожалению, это может стать смертельным случаем», - добавила зампредседателя комитета по здравоохранению.