Из-за аномальной жары псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Из-за аномальной жары энергетики Псковской области работают в режиме повышенной готовности, сообщили «Псковской правде» в региональном филиале «Россети Северо-Запад».

К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 110 аварийных бригад и 149 единиц техники. В случае необходимости резервное энергоснабжение для социально значимых объектов обеспечат 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт.

По прогнозам синоптиков, аномальная жара в Псковской области продержится до конца недели.

В связи с этим энергетики напоминают псковичам, что вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи необходимо соблюдать правила техники безопасности. В частности, нельзя приближаться к оборванным проводам ЛЭП и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф