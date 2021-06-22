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Общество

Из-за аномальной жары псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

22 июня 2021 года, 12:29

Из-за аномальной жары энергетики Псковской области работают в режиме повышенной готовности, сообщили «Псковской правде» в региональном филиале «Россети Северо-Запад».

К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 110 аварийных бригад и 149 единиц техники. В случае необходимости резервное энергоснабжение для социально значимых объектов обеспечат 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт.

По прогнозам синоптиков, аномальная жара в Псковской области продержится до конца недели.

В связи с этим энергетики напоминают псковичам, что вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи необходимо соблюдать правила техники безопасности. В частности, нельзя приближаться к оборванным проводам ЛЭП и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф

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