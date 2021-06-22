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Общество / Здоровье

Анастасия Повторейко: Участились случаи позднего обращения заболевших коронавирусом к врачу

22 июня 2021 года, 11:55

В Псковской области участились случаи позднего обращения заболевших коронавирусом к врачу, сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в комментарии Псковскому агентству информации.  

Главврач привела два примера. Первый пациент инфекционной больницы - 29-летний мужчина - прибыл из Санкт-Петербурга. Его госпитализировали в Великолукский филиал инфекционной больницы только на 12 день болезни, 12 июня. Медики диагностировали у него 15-20% поражение легочной ткани.

15 июня, по словам Повторейко, мужчину перевели в реанимацию с диагнозом двухсторонняя полисегментарная вирусная пневмония, сахарный диабет, гипергликемия, дыхательная недостаточность крайней степени. Он скончался 18 июня.

Также в Великолукский филиал госпитализировали 37-летнюю жительницу Псковской области, которая обратилась в медучреждение на 10 день болезни. Результаты компьютерной томографии показали 40-50% поражения легких.

В настоящее время пациентка находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее глава региона Михаил Ведерников сообщил, что динамика распространения коронавируса в июне быстро растет. При этом много пациентов поступает в медучреждение с тяжелым течением заболевания. 

Губернатор отметил, что Псковская область находится на пороге новой волны коронавируса и призвал псковичей вакцинироваться. Пункты вакцинации от COVID-19 организованы в каждом муниципалитете региона, а также в торговых центрах: в «Империал», «Акваполис», «Фьорд Плаза» в Пскове и «Апельсин» в Великих Луках.  

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Комментарии

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Бабулечка
12:17 22.06.2021

Никто не хочет брать ответственность за вакцинацию испытуемых.

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