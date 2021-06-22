Псковичей приглашают присоединится к всероссийской минуте молчания

Жителей Псковской области приглашают присоединится к всероссийской минуте молчания. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, минута молчания пройдет 22 июня, в День памяти и скорби, во всех регионах России.

В 12:15 по московскому времени, когда в эфир вышло официальное обращение о нападении Германии на Советский Союз, будет приостановлена повседневная жизнь. Организаторы акции предлагают всем остановиться на минуту и молча вспомнить о жертвах самой кровопролитной войны в истории.

К акции присоединятся торговые центры, магазины, учреждения, вокзалы и предприятия. Водители, по возможности, могут съехать на обочину. Кроме того, будет организован перерыв в работе радио- и телевещания.