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Общество

Псковичей приглашают присоединится к всероссийской минуте молчания

22 июня 2021 года, 11:29

Жителей Псковской области приглашают присоединится к всероссийской минуте молчания. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, минута молчания пройдет 22 июня, в День памяти и скорби, во всех регионах России.

В 12:15 по московскому времени, когда в эфир вышло официальное обращение о нападении Германии на Советский Союз, будет приостановлена повседневная жизнь. Организаторы акции предлагают всем остановиться на минуту и молча вспомнить о жертвах самой кровопролитной войны в истории.

К акции присоединятся торговые центры, магазины, учреждения, вокзалы и предприятия. Водители, по возможности, могут съехать на обочину. Кроме того, будет организован перерыв в работе радио- и телевещания.  

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