Статуэтку ТЭФИ получил снятый при участии псковских поисковиков фильм

Фильм «Ржев. Прививка от войны» получил призовую статуэтку Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ - Летопись Победы», сообщил на своей странице «ВКонтакте» командир себежского поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.
Фильм «Ржев. Прививка от войны» получил призовую статуэтку Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ - Летопись Победы», сообщил на своей странице «ВКонтакте» командир себежского поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.
Поисковик участвовал в съемках в качестве оператора, снимался сам, а также принимал участие в создании сценария картины, которая рассказывает о Ржевской битве 1942-1943 годов и о создании посвященного ей мемориала.
«По решению автора фильма и нашего коллектива статуэтка ТЭФИ через некоторое время прибудет в Себеж, чтобы побывать на родине великого артиста Зиновия Гердта, давшего нашему городу самое емкое и правильное определение - небесное место на земле. Призовая статуэтка ТЭФИ заслуженно приедет в наш город ещё и потому, что в фильме «Ржев. Прививка от войны» снимались наши себежские поисковики», - подчеркнул Владимир Бумаков.
В Себежском районе, по его словам, можно снять еще один фильм об истории, который также получит возможность претендовать на приз ТЭФИ. «Такие планы у нас есть и мы уже думаем над этой историей и сценарием», - заключил глава поискового отряда.
Торжественная церемония объявления победителей ТЭФИ состоялась в Москве в кинотеатре Et Cetera 21 июня.