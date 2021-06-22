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Культура / Кино

Статуэтку ТЭФИ получил снятый при участии псковских поисковиков фильм

22 июня 2021 года, 10:30

Фильм «Ржев. Прививка от войны» получил призовую статуэтку Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ - Летопись Победы», сообщил на своей странице «ВКонтакте» командир себежского поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

Статуэтку ТЭФИ получил снятый при участии псковских поисковиков фильм

Фото со страницы Владимира Бумакова во «ВКонтакте»

Поисковик участвовал в съемках в качестве оператора, снимался сам, а также принимал участие в создании сценария картины, которая рассказывает о Ржевской битве 1942-1943 годов и о создании посвященного ей мемориала.

«По решению автора фильма и нашего коллектива статуэтка ТЭФИ через некоторое время прибудет в Себеж, чтобы побывать на родине великого артиста Зиновия Гердта, давшего нашему городу самое емкое и правильное определение - небесное место на земле. Призовая статуэтка ТЭФИ заслуженно приедет в наш город ещё и потому, что в фильме «Ржев. Прививка от войны» снимались наши себежские поисковики», - подчеркнул Владимир Бумаков.

Статуэтку ТЭФИ получил снятый при участии псковских поисковиков фильм

Фото со страницы Владимира Бумакова во «ВКонтакте»

В Себежском районе, по его словам, можно снять еще один фильм об истории, который также получит возможность претендовать на приз ТЭФИ. «Такие планы у нас есть и мы уже думаем над этой историей и сценарием», - заключил глава поискового отряда.

Торжественная церемония объявления победителей ТЭФИ состоялась в Москве в кинотеатре Et Cetera 21 июня.

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