Статуэтку ТЭФИ получил снятый при участии псковских поисковиков фильм

Поисковик участвовал в съемках в качестве оператора, снимался сам, а также принимал участие в создании сценария картины, которая рассказывает о Ржевской битве 1942-1943 годов и о создании посвященного ей мемориала.

«По решению автора фильма и нашего коллектива статуэтка ТЭФИ через некоторое время прибудет в Себеж, чтобы побывать на родине великого артиста Зиновия Гердта, давшего нашему городу самое емкое и правильное определение - небесное место на земле. Призовая статуэтка ТЭФИ заслуженно приедет в наш город ещё и потому, что в фильме «Ржев. Прививка от войны» снимались наши себежские поисковики», - подчеркнул Владимир Бумаков.