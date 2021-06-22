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Общество

До 36 градусов жары и грозы прогнозируют в Псковской области 22 июня

22 июня 2021 года, 09:49

22 июня в Псковской области ожидается переменная облачность, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

До 36 градусов жары и грозы прогнозируют в Псковской области 22 июня

Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер – южный, умеренный. При грозе порывы будут усиливаться.

Дневная температура может подняться до 31-36 градусов жары. Ночью столбики термометров опустятся до 16-21 градусов.

В Пскове также прогнозируются кратковременные дожди, днем возможна гроза. Максимальная температура достигнет 33-35 градусов днем и 17-19 - ночью.

В Великих Луках преимущественно без осадков. Воздух в городе нагреется до 32-34 градусов жары. Ночью температура будет от 16 до 18 градусов.

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