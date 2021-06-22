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Общество / Здоровье

Еще 75 случаев COVID-19 диагностировали в Псковской области

22 июня 2021 года, 09:27

75 случаев COVID-19 диагностировали в Псковской области за сутки 21 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Количество заболевших увеличивается. Много тяжелых случаев», - подчеркнул глава региона.

Еще 75 случаев COVID-19 диагностировали в Псковской области

В Пскове (всего 14 тыс. 159) выявили 19 ковидбольных, в Великих Луках (всего 6 тыс. 460) -12. Семь человек заразились в Псковском районе (всего 3 тыс. 226), шесть - в Пыталовском (всего 473), пять - в Пушкиногорском (всего 380) и четыре - в Усвятском (всего 210). По три случая коронавируса добавилось в Островском (всего 1 тыс. 933), Невельском (всего 1 тыс. 477), Дедовичском (всего 802) и Себежском (всего 617) районах, по два – в Гдовском (всего 604), Стругокрасненском (всего 405) и Куньинском (всего 343). Всего по одному заболевшему зафиксировали в Порховском (всего 1 тыс. 175), Плюсском (всего 601), Новоржевском (всего 491) и Красногородском (всего 231) районах.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 38 тыс. 903 случая СOVID-19. Число выздоровевших достигло 33 тыс. 89, погибших – 442. За минувшие сутки из псковских медучреждений выписали 39 пациентов, излечившихся от коронавируса.

«Пожалуйста, вакцинируйтесь. Это единственный способ победить пандемию», - заключил губернатор. 

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