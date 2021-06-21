Видеопроект «Главная тема с Надеждой Назаренко» стартовал на сайте ПАИ

Первый выпуск авторского видеопроекта «Главная тема с Надеждой Назаренко» вышел на сайте Псковского агентства информации в понедельник, 21 июня.
Первый выпуск авторского видеопроекта «Главная тема с Надеждой Назаренко» вышел на сайте Псковского агентства информации в понедельник, 21 июня.
Итоги дня руководитель медиацентра ПАИ Надежда Назаренко будет подводить ежедневно по будням. Программу можно будет увидеть на сайте Псковского агентства информации, на YouTube-канале ПАИ, а также в телеграм-канале «Псковские новости».