Видеопроект «Главная тема с Надеждой Назаренко» стартовал на сайте ПАИ

Первый выпуск авторского видеопроекта «Главная тема с Надеждой Назаренко» вышел на сайте Псковского агентства информации в понедельник, 21 июня.

Его темой стало ухудшение эпидобстановки в регионе, которое повлекло за собой целый ряд последствий: от резкой загрузки инфекционной больницы до отмены социального форума «Единой России» в Пскове.

Итоги дня руководитель медиацентра ПАИ Надежда Назаренко будет подводить ежедневно по будням. Программу можно будет увидеть на сайте Псковского агентства информации, на YouTube-канале ПАИ, а также в телеграм-канале «Псковские новости».