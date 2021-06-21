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Общество

Видеопроект «Главная тема с Надеждой Назаренко» стартовал на сайте ПАИ

21 июня 2021 года, 20:44

Первый выпуск авторского видеопроекта «Главная тема с Надеждой Назаренко» вышел на сайте Псковского агентства информации в понедельник, 21 июня.

Его темой стало ухудшение эпидобстановки в регионе, которое повлекло за собой целый ряд последствий: от резкой загрузки инфекционной больницы до отмены социального форума «Единой России» в Пскове.

Итоги дня руководитель медиацентра ПАИ Надежда Назаренко будет подводить ежедневно по будням. Программу можно будет увидеть на сайте Псковского агентства информации, на YouTube-канале ПАИ, а также в телеграм-канале «Псковские новости».

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