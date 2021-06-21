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Происшествия / ДТП

В Пскове госпитализировали женщину, попавшую под колёса на пешеходном переходе

21 июня 2021 года, 17:25

В центре Пскова госпитализировали 51-летнюю женщину, попавшую под колёса иномарки. Как сообщает Псковское агентство информации, авария произошла у дома №20 на улице Советской. 

В Пскове госпитализировали женщину, попавшую под колёса на пешеходном переходе

Фото Псковского агентства информации
В Пскове госпитализировали женщину, попавшую под колёса на пешеходном переходе

Фото Псковского агентства информации

По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris наехал на псковичку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила различные травмы и переломы. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшую в медучреждение.

Также па месте происшествия работали аварийно-спасательная служба, сотрудники Росгвардии и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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