Два человека погибли и 25 пострадали в результате ДТП на дорогах Псковской области за неделю с 14 по 20 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Всего за семь дней были зафиксированы 17 дорожно-транспортных происшествий.

При этом сотрудники ГИБДД пресекли 2 тыс. 99 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Они установили 58 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, семь из них попались на этом правонарушении повторно.

Госавтоинспекция напоминает псковичам, что причиной ДТП и тяжёлых последствий, как правило, является алкоголь. В связи с этим ведомство рекомендует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и беречь жизни участников дорожного движения.