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Общество / Здоровье

Число вызовов скорой помощи увеличилось на 10% из-за сильной жары в Псковской области

21 июня 2021 года, 14:36

Число вызовов скорой помощи увеличилось на 10% из-за аномальной жары в Псковской области, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главного врача службы скорой помощи региона Дениса Сачкова.

Число вызовов скорой помощи увеличилось на 10% из-за сильной жары в Псковской области

Главврач отметил, что чаще всего псковичи вызывают скорую помощь из-за повышенного давления или респираторных инфекций. «Люди купаются, переохлаждаются и заболевают», - сказал он.

При этом пострадавших от тепловых ударов или ожогов детей еще не было, добавил Денис Сачков.

Сильная жара продержится в регионе до конца недели: синоптики прогнозируют до 35-36 градусов тепла. Однако, уже к 24-25 июня погода может смениться на дождливую. 

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