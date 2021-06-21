Ещё один участок Рижского проспекта отремонтируют в Пскове

В Пскове отремонтируют участок Рижского проспекта от улицы Юбилейной до улицы Балтийской, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Управление городского хозяйства администрации города уже заключило контракт с подрядной организацией «ДорСтройСервис». Работы будут проводиться в 2021-22 годах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Протяженность объекта составляет 1,764 км. По контракту, на этом участке предусмотрено фрезерование покрытия, установка нового бортового камня, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия, усиление конструкции дорожной одежды с помощью геосетки, восстановление укрепленной части обочин, укрепление обочин асфальтогранулятом с добавлением щебня, замена люков колодцев и плит перекрытий.

Кроме того, в рамках договора запланирован ремонт тротуаров, установка деревянных скамеек со спинкой и урн. На стыке газонов и бортового камня рабочие уложат брусчатку.

Пешеходного ограждения демонтируют, а новое поставят только в тех местах, где этого требует законодательство. Планируется, что заборов станет меньше в четыре раза.

В 2021 году на ремонт одной из главных магистралей города предусмотрено 2 млн рублей, а в 2022 году — свыше 109 млн рублей. Общая сумма контракта составляет более 111 млн рублей, при этом большая часть средств выделена из областного бюджета.

Работы необходимо сдать до 30 августа 2022 года. Гарантийный срок составляет четыре года на верхний слой проезжей части и покрытие тротуаров, три года - на тротуарную плитку и пешеходное ограждение, два года - на бортовой камень и всего один - на покрытие обочин и разметку.

Рижский проспект относится к I категории дорог. Ширина проезжей части здесь достигает 21,6 метра.

В прошлом году Рижский проспект был отремонтирован от площади Ленина до улицы Юбилейной. Общая протяженность этого участка составила около 2,3 км.