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Происшествия

В Пскове моторная лодка задела купающуюся пенсионерку

21 июня 2021 года, 13:39

Водитель моторной лодки задел псковичку, купающуюся в реке Великой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе псковского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В Пскове моторная лодка задела купающуюся пенсионерку

Фото ведомства

Инцедент произошел днем 19 июня. 66-тилетняя женщина купалась в Великой напротив Псковского Кремля со стороны Ольгинской набережной. Она отплыла от берега на 25 метров и попала под лодку. 49-летний мужчина – водитель моторной лодки ПВХ марки «STELL 375», не заметил купающуюся.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе состояние женщины – есть ли у нее травмы.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). 

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