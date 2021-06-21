В Пскове моторная лодка задела купающуюся пенсионерку

Водитель моторной лодки задел псковичку, купающуюся в реке Великой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе псковского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Инцедент произошел днем 19 июня. 66-тилетняя женщина купалась в Великой напротив Псковского Кремля со стороны Ольгинской набережной. Она отплыла от берега на 25 метров и попала под лодку. 49-летний мужчина – водитель моторной лодки ПВХ марки «STELL 375», не заметил купающуюся.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе состояние женщины – есть ли у нее травмы.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).