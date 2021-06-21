Два стадиона появятся в Стругах Красных этим летом

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) и площадка по программе «Газпром – детям» появятся в Стругах Красных этим летом, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) и площадка по программе «Газпром – детям» появятся в Стругах Красных этим летом, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
«Думаю, обе площадки будут востребованы – тем более, что они очень удачно расположены: одна у пятиэтажных домов, вторая на месте бывшего школьного стадиона», - отметил председатель регионального парламента Александр Котов в ходе рабочей поездки в избирательный округ.
Александр Котов посетил объекты и оценил их готовность. «Впечатления хорошие. Подрядчики с опытом, работают качественно, есть уверенность, что в обозначенные сроки объекты будут сданы в эксплуатацию», - поделился депутат.
У школы завершаются земляные работы. В настоящее время подрядчик готовится к укладке геотекстиля и подсыпке. Скоро здесь проявятся контуры футбольного поля.
Этот ФОКОТ строится за счёт средств нацпроекта «Спорт – норма жизни». Он предусматривает беговую дорожку вокруг футбольного поля, трибуну, универсальную волейбольно-баскетбольную площадку. Тренажёры в перечень оборудования не входят, однако в комплекс включена площадка для сдачи норм ГТО.
Во время осмотра ФОКОТа строители предложили заменить рулонное покрытие дорожек бесшовным, чтобы исключить попадание воды и дальнейшее расхождение стыков. Александр Котов поручил изучить этот вопрос Управлению капитального строительства. Также участники обсудили замену старых опор освещения на металлические мачты. Стоимость предложенных изменений посчитают специалисты УКС. Сумма контракта уже сейчас составляет 36 млн рублей.
На второй площадке, возводимой по программе «Газпром – детям», рабочие подсыпают основное поле. Объект планируется сдать в конце июля. Подрядчик заверил, что строительство завершится в срок. Это уже пятый типовой объект: четыре построены в Пскове. На очереди создание стадионов в Дно, Пыталово, Локне и Дедовичских Пожеревицах.
«Струго-Красненскому району повезло, что в этом году сдаётся сразу два объекта, - поделился глава муниципалитета Александр Волков. - Работы ведутся согласно календарному плану, надеюсь, подрядчики справятся в срок и с хорошим качеством работ. И футбольное поле, и комплекс ГТО, установленный два года назад, и беговые дорожки помогут создать хорошие условия для занятий спортом. В районе хорошо развивается лыжный спорт, есть спортивная школа. Надеюсь, новые объекты дадут толчок для развития спорта не только в районе, но в целом в Псковской области. Конечно, здоровый образ жизни у нас на первом плане».
Александр Котов в свою очередь отметил, что появление новых спортивных объектов - это серьёзное движение. В этом году в Псковской области будет возведено семь физкультурных комплексов открытого типа.
«Через несколько лет ситуация по развитию массового спорта поменяется кардинально», - заключил спикер областного Собрания депутатов.