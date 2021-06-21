Два стадиона появятся в Стругах Красных этим летом

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) и площадка по программе «Газпром – детям» появятся в Стругах Красных этим летом, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Думаю, обе площадки будут востребованы – тем более, что они очень удачно расположены: одна у пятиэтажных домов, вторая на месте бывшего школьного стадиона», - отметил председатель регионального парламента Александр Котов в ходе рабочей поездки в избирательный округ.

Александр Котов посетил объекты и оценил их готовность. «Впечатления хорошие. Подрядчики с опытом, работают качественно, есть уверенность, что в обозначенные сроки объекты будут сданы в эксплуатацию», - поделился депутат.

У школы завершаются земляные работы. В настоящее время подрядчик готовится к укладке геотекстиля и подсыпке. Скоро здесь проявятся контуры футбольного поля.

Этот ФОКОТ строится за счёт средств нацпроекта «Спорт – норма жизни». Он предусматривает беговую дорожку вокруг футбольного поля, трибуну, универсальную волейбольно-баскетбольную площадку. Тренажёры в перечень оборудования не входят, однако в комплекс включена площадка для сдачи норм ГТО.

Во время осмотра ФОКОТа строители предложили заменить рулонное покрытие дорожек бесшовным, чтобы исключить попадание воды и дальнейшее расхождение стыков. Александр Котов поручил изучить этот вопрос Управлению капитального строительства. Также участники обсудили замену старых опор освещения на металлические мачты. Стоимость предложенных изменений посчитают специалисты УКС. Сумма контракта уже сейчас составляет 36 млн рублей.