Владимир Путин отметил роль «Единой России» в реализации послания президента

«Единой России», как партии большинства, принадлежит ключевая роль в реализации послания к Федеральному Собранию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе XX Съезда партии.

«Стратегические цели и планы обозначены в указах и конкретизированы в Послании Президента Федеральному собранию. В их реализации принимают участие все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества. И такая консолидация вокруг общенациональной повестки - наше важнейшее достояние. Но «Единой России», как партии большинства, принадлежит здесь ключевая роль», - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что «Единая Россия» — это партия общества, представляющая основные социальные группы и отражающая актуальные социальные запросы.

Федеральная пятерка списка сформирована исходя из этих подходов - в неё вошли Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева и Анна Кузнецова. В целом, список «Единой России» обновился более чем на 50%.

«Партия должна вести за собой, быть в авангарде, работать больше и лучше, чем другие, а также действовать энергично и предельно настойчиво. Для этого в законодательной сфере и в повседневных делах нужно быстро и четко решать вопросы, которые волнуют граждан. Необходимо достигать предметных результатов, дорожить доверием людей, беречь и укреплять его постоянно», - добавил Владимир Путин.

Также президент акцентировал внимание на предвыборной программе партии. Он отметил, что все предложения россиян, прозвучавшие в рамках предварительного голосования и масштабного социального онлайн-форума, найдут отражение в предвыборной Программе и будут реализованы на практике.

XX Съезд «Единой России» проходит в Москве. В нем участвуют президент России Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда.

На мероприятии соблюдаются максимальные меры безопасности: количество делегатов и гостей сокращено втрое, все участники прошли ПЦР-тестирование, на площадке Съезда организованы пункты экспресс-тестировани, использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех участников.