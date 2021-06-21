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Происшествия / ЧП

Два человека утонули в Псковской области за минувшие выходные

21 июня 2021 года, 09:54

Два человека утонули в Псковской области за минувшие выходные, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Так, 19 июня примерно в 17:00 поступила заявка на поиски 58-летнего мужчины. Последний раз его видели в районе СНТ «Пристань-2» в Псковском районе.

На место происшествия выехала группа поисково-спасательного отряда Пскова и уже в 18.45 они обнаружили тело утонувшего мужчины. Оно находилось в реке Великой на глубине 2 метров на расстоянии 10 метров от берега.

Спасатели извлекли тело погибшего и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Еще одна заявка поступила 19 июня в 19:05. В Великой рядом с улицей Советской Армии в Пскове утонул 38-летний мужчина. В 22:35 группе городского поисково-спасательного отряда удалось обнаружить труп на глубине 2,5 метра на расстоянии 12 метров от берега. Тело погибшего извлекли из воды и передали полиции.

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