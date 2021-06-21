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Общество / Здоровье

69 случаев СOVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки

21 июня 2021 года, 09:21

69 случаев СOVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки 20 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Почти половина всех заболевших – 31 человек – находится в Пскове (всего 14 тыс. 140). В Великих Луках (всего 6 тыс. 448) выявили 15 случаев коронавируса, в Пушкиногорском районе (всего 375) – девять. По два ковидбольных добавилось в Куньинском (всего 341), Новосокольническом (всего 994), Новоржевском (всего 490) и Пыталовском (всего 467) районах, по одному - в Псковском (всего 3 тыс. 219), Великолукском (всего 858), Гдовском (всего 602), Палкинском (всего 419), Стругокрасненском (всего 403) и Локнянском (всего 271) районах.

Всего с начала пандемии подтвердилось 38 тыс. 828 случаев заражения. Выздоровели от коронавируса уже 33 тыс. 50 человек, в том числе 33 – за минувшие сутки. Умерли от этого заболевания 442 инфицированных.

Новых очагов коронавируса не выявлено, добавил глава региона. В настоящее время под контролем Роспотребнадзора находятся три вспышки: в детском саду города Опочка, на великолукском заводе «Микрон» и в терапевтическом отделении Пушкиногорской межрайонной больницы. 

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