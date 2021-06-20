Реанимация псковской инфекционной больницы переполнена, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Вынужден сообщить, что ситуация с количеством госпитализированных с коронавирусом становится критической. На сегодняшний день реанимация Псковской областной инфекционной больницы переполнена, количество коек на пределе», - написал глава региона.

На сегодняшний день, по его словам, в тяжёлом состоянии находятся 97 человек, в том числе один ребёнок 10-ти лет.

Большая часть ковидбольных — это молодые люди от 20 до 45 лет, подчеркнул Михаил Ведерников. Болезнь у них развивалась стремительно: на первой стадии не было никаких признаков COVID-19, а потом они попали в больницу, где выявили уже вторую стадию.

«Самое страшное, что в инфекционной больнице кислородная станция работает на пределе. Подача рассчитана, в основном, на реанимацию. Но сейчас ВСЕ пациенты инфекционной больницы нуждаются в кислороде», - рассказал губернатор и добавил, что станция не справляется с такой нагрузкой.

Михаил Ведерников не исключает перепрофилирование других больниц под ковид-госпитали, если ситуация не улучшится. «Я прошу КАЖДОГО из вас сделать всё возможное, чтобы обезопасить себя от коронавируса, прежде всего - записаться на вакцинацию. Мы делаем все, что в наших силах. Помогите и вы нам!» - заключил он.