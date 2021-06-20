Александр Котов: Быть медиком – значит, выбрать для себя путь служения и помощи людям

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов здравоохранения Псковской области с профессиональным праздником, сообщили «Псковской правде» пресс-службе Псковской областного собрания депутатов.

«Быть медиком – значит, выбрать для себя путь служения и помощи людям. За каждой спасённой жизнью и излеченным больным стоит нелёгкий труд врачей, фельдшеров, медсестёр», - сказал Александр Котов.

По его мнению, врачи были востребованы и уважаемы во все времена. Это профессионалы, которые, исполняя свой долг, совершали настоящие подвиги. В частности, во время пандемии коронавируса медики проявили высочайшее человеческое мужество и профессионализм.

«Сегодня, уже спустя год с начала пандемии, врачи по-прежнему находятся на передовой борьбы с опасной болезнью. В условиях новой реальности доктора и младший медицинский персонал каждый день, порой рискуя собственным здоровьем и даже жизнью, лечат больных, выезжают на срочные вызовы, принимают пациентов, проводят обследования и вакцинацию. Спасибо, дорогие медики, за ваш профессиональный подвиг!» - добавил спикер областного Собрания депутатов и пожелал псковским медработникам здоровья и сил.