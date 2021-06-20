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Общество

Сильная жара прогнозируется в Псковской области с 21 по 23 июня

20 июня 2021 года, 16:09

Сильная жара прогнозируется в Псковской области с 21 по 23 июня. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ со ссылкой на данные псковского гидрометцентра, в области ожидается до 35-36 градусов жары.

Сильная жара прогнозируется в Псковской области с 21 по 23 июня

МЧС рекомендует псковичам проветривать помещения, носить светлую воздухопроницаемую одежду и пользоваться головными уборами.

Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, необходимо закрывать как можно больше поверхности кожи. Специалисты отметили, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.

В целях профилактики обезвоживания рекомендуется пить больше жидкости, кроме газированных напитков и алкоголя. Снижению температуры тела также способствует погружение рук и ног в холодную воду.

Находясь на пляже или у реки необходимо помнить, что перепад температур воды и воздуха может составлять от 25 до 30 градусов. Если внезапно нырнуть в воду, перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. 

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