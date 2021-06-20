Михаил Ведерников поздравил псковских медработников с профессиональным праздником

«Спасибо за вашу благородную и ответственную работу, за спасение здоровья и жизни людей, за понимание и уважение, за вашу преданность такой непростой профессии», - написал глава региона на своей странице в Instagram.

За последний год медикам Псковской области приходилось работать особенно много. «Спасая сотни жизней, вы нередко работали в круглосуточном режиме. Неделями и месяцами жили в больницах, вдали от семьи. Вы добровольно шли на передовую, рискуя собственным здоровьем», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор отметил труд участковых врачей и бригад скорой помощи, которые старались отработать рекордное количество вызовов в сутки. Также он выделил младший и средний персонал больниц, отдававший все свои силы для обеспечения работы медучреждений.

«Врачи круглосуточно дежурили у коек тяжелых больных, изучали и внедряли новейшие методики борьбы с новым заболеванием», - добавил Михаил Ведерников.