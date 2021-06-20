Михаил Ведерников поздравил псковских медработников с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником.
«Спасибо за вашу благородную и ответственную работу, за спасение здоровья и жизни людей, за понимание и уважение, за вашу преданность такой непростой профессии», - написал глава региона на своей странице в Instagram.
За последний год медикам Псковской области приходилось работать особенно много. «Спасая сотни жизней, вы нередко работали в круглосуточном режиме. Неделями и месяцами жили в больницах, вдали от семьи. Вы добровольно шли на передовую, рискуя собственным здоровьем», - отметил Михаил Ведерников.
Губернатор отметил труд участковых врачей и бригад скорой помощи, которые старались отработать рекордное количество вызовов в сутки. Также он выделил младший и средний персонал больниц, отдававший все свои силы для обеспечения работы медучреждений.
«Врачи круглосуточно дежурили у коек тяжелых больных, изучали и внедряли новейшие методики борьбы с новым заболеванием», - добавил Михаил Ведерников.
Глава региона напомнил, что несмотря на тяжелую эпидобстановку в регионе проводились плановые операции, обследования и оказывалась медицинская помощь. «В первую очередь благодаря вам мы справляемся с вирусом и возвращаемся к нормальному и привычному образу жизни», - подчеркнул он.
Губернатор заявил, что правительство России и администрация региона работают над развитием инфраструктуры здравоохранения, в том числе первичного звена. В настоящее время закупается оборудование, ремонтируются медучреждения, внедряются современные практики и технологии для повышения доступности медицинских услуг.
«От лица жителей Псковской области благодарю вас за непростой труд, профессионализм и каждую спасенную жизнь. Искренне желаю, чтобы работа приносила вам радость, давала возможность профессионально расти и развиваться. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия вам и вашим близким», - заключил Михаил Ведерников.