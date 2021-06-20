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Транспорт / Автопарк

Три лечебницы на колёсах передал митрополит Тихон псковским медучреждениям

20 июня 2021 года, 13:46

Митрополит Псковский и Порховский Тихон передал медикам Псковской области три лечебницы на колёсах. Как сообщает Псковское агентство информации, вручение состоялось 20 июня у Троицкого собора Псковского кремля.

Три лечебницы на колёсах передал митрополит Тихон псковским медучреждениям

Фото Псковского агентства информации
Три лечебницы на колёсах передал митрополит Тихон псковским медучреждениям

Фото Псковского агентства информации

Владыка поблагодарил медиков за их благородный труд и выразил надежду, что клиники на колесах будут работать на благо людям.

После митрополит Тихон освятил автомобили и вручил ключи от них главным врачам Псковской областной больницы, Псковской областной детской больницы и Псковской межрайонной больницы.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, в свою очередь, поблагодарила митрополита Тихона за поддержку медработников в это непростое время и отметила символичность даты: 20 июня отмечаются День медработника и День Святой Троицы.

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