Три лечебницы на колёсах передал митрополит Тихон псковским медучреждениям

Владыка поблагодарил медиков за их благородный труд и выразил надежду, что клиники на колесах будут работать на благо людям.

После митрополит Тихон освятил автомобили и вручил ключи от них главным врачам Псковской областной больницы, Псковской областной детской больницы и Псковской межрайонной больницы.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, в свою очередь, поблагодарила митрополита Тихона за поддержку медработников в это непростое время и отметила символичность даты: 20 июня отмечаются День медработника и День Святой Троицы.