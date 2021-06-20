Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковскую молодежь приглашают в лагерь для волонтёров «Самолва»

20 июня 2021 года, 11:54

В Псковской области будет работать молодёжный лагерь для волонтёров «Самолва», сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Псковскую молодежь приглашают в лагерь для волонтёров «Самолва»

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

По его словам, добровольцы будут благоустраивать исторические места в деревне Самолва и Кобылье Городище Гдовского района, где скоро построят мемориальный комплекс Александр Невский.

Кроме того, молодежь будет разрабатывать тематические экскурсии, квесты, создавать выставки и заниматься подготовкой к открытию мемориала.

«Добровольцы должны быть старше 18 лет и иметь опыт волонтёрства в сфере культуры. Уверен, в Самолве ребят ждёт яркое и незабываемое лето! Записаться можно на сайте dobro.ru», - отметил глава региона и добавил, что смена стартует с 1 июля и продлится все лето. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Три лечебницы на колёсах передал митрополит Тихон псковским медучреждениям
До 34 градусов тепла ожидается в Псковской области 20 июня
64 заболевших и 31 выздоровевший добавились в ковидстатистику Псковской области за сутки
В Псковской области от коронавируса привились 56,8 тысяч человек
Вышел в эфир 6-й выпуск «Псковской сводки»
Козловский, Ведерников и Борисов представят «ЕР» на выборах в Госдуму в Псковской области
Псковичам напомнили, как избежать теплового удара во время аномальной жары
Псковичей научили выбирать безопасный квас
Псковские компании приглашают принять участие в конкурсе «Вкусы России»

Комментарии

Авторизация
No comments
Вечный зуд

Общество / Здоровье
18 июня 15:15

Вечный зуд

Почему не заснуть ночью?
С героем за партой

Общество / Образование
17 июня 11:00

С героем за партой

Псковские студенты рассказали о своих сокурсниках, погибших в горячих точках

Проблема на кончике пальца

Общество / Здоровье
9 июня 12:20

Проблема на кончике пальца

Как предотвратить врастание ногтей?