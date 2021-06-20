Псковскую молодежь приглашают в лагерь для волонтёров «Самолва»

В Псковской области будет работать молодёжный лагерь для волонтёров «Самолва», сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, добровольцы будут благоустраивать исторические места в деревне Самолва и Кобылье Городище Гдовского района, где скоро построят мемориальный комплекс Александр Невский.

Кроме того, молодежь будет разрабатывать тематические экскурсии, квесты, создавать выставки и заниматься подготовкой к открытию мемориала.

«Добровольцы должны быть старше 18 лет и иметь опыт волонтёрства в сфере культуры. Уверен, в Самолве ребят ждёт яркое и незабываемое лето! Записаться можно на сайте dobro.ru», - отметил глава региона и добавил, что смена стартует с 1 июля и продлится все лето.