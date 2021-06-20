До 34 градусов тепла ожидается в Псковской области 20 июня

От 29 до 34 градусов тепла ожидается в Псковской области днем 20 июня, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

В целом погода будет малооблачной, без осадков. Ветер – южный, слабый.

В Пскове и Великих Луках также без дождей. Дневная температура в Пскове поднимется до 31-33 градусов тепла, в Великих Луках – до 30-32 градусов. Ночью ожидается от 14 до 17 градусов.