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Общество

До 34 градусов тепла ожидается в Псковской области 20 июня

20 июня 2021 года, 11:21

От 29 до 34 градусов тепла ожидается в Псковской области днем 20 июня, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

Ночью температура опустится до 13-18 градусов.

До 34 градусов тепла ожидается в Псковской области 20 июня

В целом погода будет малооблачной, без осадков. Ветер – южный, слабый.

В Пскове и Великих Луках также без дождей. Дневная температура в Пскове поднимется до 31-33 градусов тепла, в Великих Луках – до 30-32 градусов. Ночью ожидается от 14 до 17 градусов. 

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