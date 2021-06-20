64 заболевших и 31 выздоровевший добавились в ковидстатистику Псковской области за сутки

В Пскове (всего 14 тыс. 109) выявили 24 случая коронавируса, в Псковском районе (всего 3 тыс. 218) – 11. В Пыталовском районе (всего 465) заболели семь местных жителей, в Гдовском (всего 601) – пять. По три ковидбольных зафиксировали в Новоржевском (всего 488), Стругокрасненском (всего 402) и Пушкиногорском (всего 366) районах, по два - в Великих Луках (всего 6 тыс. 433) и Опочецком районе (всего 937). Всего по одному случаю СOVID-19 диагностировали в Великолукском (всего 857), Бежаницком (всего 368), Локнянском (всего 270) и Усвятском (всего 206) районах.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 38 тыс. 759 случаев коронавируса. Выздоровели от этого заболевания 33 тыс. 17 человек, умерли – 442.