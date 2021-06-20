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Общество / Здоровье

В Псковской области от коронавируса привились 56,8 тысяч человек

20 июня 2021 года, 10:42

В Псковской области от коронавируса привились 56,8 тысяч человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Первый компонент вакцины ввели 68,6 тысяч человек.

В Псковской области от коронавируса привились 56,8 тысяч человек

«Записывайтесь и делайте прививку — это принципиально важно! В нашу инфекционку последние дни поступает много новых заболевших. В основном достаточно молодые. Все тяжелые. Вирус мутировал», - отметил глава региона.

Записаться на процедуру можно по номеру единой службы «122», через портал «Госуслуги» или в регистратуре. Всего в Псковской области организовано 40 пунктов вакцинации, в том числе в торговых центрах: в ТЦ «Империал», «Акваполис», «Фьорд Плаза» в Пскове и «Апельсин» в Великих Луках.

В ТЦ привиться от коронавируса можно без записи, в порядке живой очереди. С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. 

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