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Политика / Выборы

Козловский, Ведерников и Борисов представят «ЕР» на выборах в Госдуму в Псковской области

19 июня 2021 года, 18:24

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Борисов вошли в состав территориальной группы № 40 на выборах депутатов Госдумы, сообщается в Telegram-канале «Псковские новости».

Группу возглавляет Александр Дрозденко, Ведерников занимает в списке второе место, Борисов - четвертое, третье — руководитель центрального штаба «Волонтеров Победы» Амельченкова Ольга.

 Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский представит «Единую Россию» на выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу № 148. 


Такое решение было принято на съезде «Единой России», который проходит 19 июня в Москве.

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