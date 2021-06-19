Козловский, Ведерников и Борисов представят «ЕР» на выборах в Госдуму в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Борисов вошли в состав территориальной группы № 40 на выборах депутатов Госдумы, сообщается в Telegram-канале «Псковские новости».
Группу возглавляет Александр Дрозденко, Ведерников занимает в списке второе место, Борисов - четвертое, третье — руководитель центрального штаба «Волонтеров Победы» Амельченкова Ольга.
Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский представит «Единую Россию» на выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу № 148.
Такое решение было принято на съезде «Единой России», который проходит 19 июня в Москве.