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Общество

Псковичам напомнили, как избежать теплового удара во время аномальной жары

19 июня 2021 года, 17:38

Псковичам напомнили, как избежать теплового удара во время аномальной жары. Пресс-служба управления Роспотребнадзора РФ отмечает, что особенно осторожными должны быть ослабленные, переутомленные, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, тиреотоксикозом, ожирением люди, а также дети и пожилые.

Перегреванию способствуют слишком плотная, плохо пропускающая воздух одежда, физическое перенапряжение, употребление алкоголя, переедание.

Первые признаки теплового удара – головная боль, тошнота, слабость, головокружение. Нередко бывает рвота, появляется сухость во рту, сильная жажда, лицо становится багровым. Учащаются пульс и дыхание, человек жалуется на неприятные ощущения в области сердца. При легкой форме удара температура тела может повышаться до 37,5 С, при более тяжелой – до 39 – 41 С. В тяжелых случаях при тепловом и солнечном ударе человек теряет сознание, может произойти остановка дыхания и сердца.

При солнечном и тепловом ударе необходимо срочно вызвать пострадавшему скорую помощь. Чтобы уберечься от перегревания, не стоит проводить много времени на солнце: первое время находиться под солнечными лучами можно до получаса с перерывами, а затем – не более двух часов с перерывами.

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