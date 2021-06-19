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Общество

Псковичей научили выбирать безопасный квас

19 июня 2021 года, 16:55

Как выбирать безопасный квас рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Псковской области.

«В настоящее время данный напиток производится по ГОСТ или техническим условиям, стандартам организаций. При изготовлении кваса по ГОСТ не используются искусственные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества и ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты. В соответствии с действующим законодательством места размещения нестационарных торговых объектов, в том числе торговли квасом из изотермических ёмкостей в розлив, утверждаются органами местного самоуправления», - говорится в сообщении ведомства.

Содержание алкоголя в дрожжевом сорте кваса колеблется от 0,7 % об. до 1,2% об. Квас не рекомендуют употреблять при циррозе печени, гастрите и гипертонии. Часто вред приносит не сам продукт, а его качество и количество.

Индивидуальный предприниматель, изготовитель, а также продавец обязан указать фирменное наименование своей организации, ее адрес и режим работы, наименование и дату изготовления кваса.

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