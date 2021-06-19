Псковские компании приглашают принять участие в конкурсе «Вкусы России»

Начался приём заявок на второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организатором которого является Министерство сельского хозяйства РФ.

Как сообщили «Псковской правде» в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, конкурс пройдет в 8 номинациях: «На всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Нас выбирают», «Вкус из глубинки», «Загляните на огонёк», «Вкус без границ».

Победителей определит народное голосование. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте вкусыроссии.рф.