Псковская область возглавила список регионов, в которых остается выгодной льготная ипотека

Псковская область возглавила список регионов, в которых льготная ипотека остается выгодной после обновления 1 июля 2021 года ее условий, сообщает РБК со ссылкой на исследование ВТБ.

В целом общероссийская программа льготной ипотеки сохранит привлекательность в 24 регионах РФ, где средний размер кредита не превышает 3 миллиона рублей. Этот список возглавляют Псковская и Курганская области, а также Алтайский край и Республика Алтай, где средняя стоимость ипотечной квартиры составляет 2,3 миллиона рублей.

По данными Центробанка, средний размер ипотеки на первичном рынке в целом по России составляет 3,9 миллиона рублей.

Льготную программу ипотеки в России продлили до 1 июля 2022 года. Ее условия скорректированы: ставка вырастет до 7%, предельная сумма кредита снизится до 3 миллионов рублей. Эти условия подходят для покупки 19% квартир в России.