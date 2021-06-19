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Общество

Псковичей приглашают на экскурсии в реконструированный Корытовский лесопарк

19 июня 2021 года, 11:45

21 июня Псковская областная общественная организация «Чудской проект» приглашает псковичей на бесплатные экскурсии в Корытовский лесопарк, благоустроенный в рамках российско-латвийского приграничного проекта «Новая жизнь старых парков».

В ходе специально разработанных ботанической и исторической экскурсий псковичи смогут познакомится с прошлым и настоящим парка, а также с растущими в нем деревьями, кустарниками и растениями.

Для желающих посетить экскурсии будет организован бесплатный автобус от Дома семьи (пл. Ленина, 1, парковочная стоянка). Отправление автобуса с табличкой на лобовом стекле «Экскурсии в Корытовский лесопарк» – 13:00. Автобус проследует по маршруту: пл. Ленина, 1 – Дамба - Корытовский лесопарк (Центр лечебной педагогики) с остановкой «Дамба».

Начало экскурсий в Корытовском лесопарке (ул. Я. Райниса, 56) – в 13:30. Место сбора – возле информационного щита со стороны Центра лечебной педагогики.

Экскурсии проводятся в рамках информационного тура проекта «Новая жизнь старых парков» Программы приграничного сотрудничества «Латвия – Россия» на период 2014-2020 годов.

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