Псковские фрески, князь Довмонт и Николай Гурьянов вошли в «ТОП-1000 России»

Псковские фрески, князь Довмонт и Николай Гурьянов вошли в список культурных и туристических брендов, сформированный по итогам национального конкурса «ТОП-1000 России», который с ноября 2020 года по май 2021 года проходил на платформе Живоенаследие.рф.
На включение в ТОП-1000 претендовали поселения, сооружения, природные объекты, события, образы, традиции и промыслы, шедевры гастрономии, выдающиеся люди. Предполагается, что они могут привлечь туристов и «сформировать новые продукты креативной экономики».
2 июля состоится фестиваль «Живое наследие», на котором будут вручены сертификаты «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России».