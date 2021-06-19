Псковские фрески, князь Довмонт и Николай Гурьянов вошли в «ТОП-1000 России»

Псковские фрески, князь Довмонт и Николай Гурьянов вошли в список культурных и туристических брендов, сформированный по итогам национального конкурса «ТОП-1000 России», который с ноября 2020 года по май 2021 года проходил на платформе Живоенаследие.рф.