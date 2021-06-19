Еще 59 случаев коронавируса зарегистрировали в Псковской области за минувшие сутки, 18 июня. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

Выздоровели за сутки 26 человек, было проведено 1272 исследования на коронавирус. Новых смертельных случаев нет.

Всего с начала пандемии заболели коронавирусом в Псковской 38695 человек, выздоровели 32986, скончался 441 инфицированный.

Глава региона призвал жителей Псковской области соблюдать меры безопасности, избегать общественных мест и записываться на вакцинацию.