Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Еще 59 случаев коронавируса зарегистрировали в Псковской области

19 июня 2021 года, 09:26

Еще 59 случаев коронавируса зарегистрировали в Псковской области за минувшие сутки, 18 июня. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

Выздоровели за сутки 26 человек, было проведено 1272 исследования на коронавирус. Новых смертельных случаев нет.

Всего с начала пандемии заболели коронавирусом в Псковской 38695 человек, выздоровели 32986, скончался 441 инфицированный.

Глава региона призвал жителей Псковской области соблюдать меры безопасности, избегать общественных мест и записываться на вакцинацию.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская область возглавила список регионов, в которых остается выгодной льготная ипотека
Псковичей приглашают на экскурсии в реконструированный Корытовский лесопарк
Псковские фрески, князь Довмонт и Николай Гурьянов вошли в «ТОП-1000 России»
19 июня в Псковской области прогнозируется аномальная жара
В Великих Луках вандалы испортили памятный знак, посвященный воздухоплаванию
На участке дороги Пушкинские Горы - Локня срезают старый асфальт
Обязательную вакцинацию обсудили ведущие «Псковского телеграма»
Михаил Ведерников о псковских медиках: Год борьбы с пандемией сделал вас героями современности
Поисковики подняли останки экипажа Ил-2, погибшего в Пыталовском районе во время войны

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Вечный зуд

Общество / Здоровье
18 июня 15:15

Вечный зуд

Почему не заснуть ночью?
С героем за партой

Общество / Образование
17 июня 11:00

С героем за партой

Псковские студенты рассказали о своих сокурсниках, погибших в горячих точках

Проблема на кончике пальца

Общество / Здоровье
9 июня 12:20

Проблема на кончике пальца

Как предотвратить врастание ногтей?