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Происшествия

В Великих Луках вандалы испортили памятный знак, посвященный воздухоплаванию

18 июня 2021 года, 19:51

В Великих Луках вандалы испортили памятный знак, посвященный воздухоплаванию. Как сообщает газета «Великолукская правда. Новости» испорчены восемь памятных табличек с именами победителей всех соревнований воздухоплавателей, прошедших в городе, а одна табличка – похищена.

Председатель Организационного комитета 26-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, бессменный директор соревнований аэронавтов Великих Луках Владимир Орлов обратился к великолучанам с просьбой бережно относиться к памятным местам Великих Лук.

Он отметил, что памятный знак – хороший подарок для всех великолучан. И попросил не портить памятник, беречь его, не снимать и не портить памятные таблички и фотографии.

-Давайте вместе сохраним этот уютный, памятный уголок, подобных которому нет больше нигде», - сказал он.

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