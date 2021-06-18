В Великих Луках вандалы испортили памятный знак, посвященный воздухоплаванию. Как сообщает газета «Великолукская правда. Новости» испорчены восемь памятных табличек с именами победителей всех соревнований воздухоплавателей, прошедших в городе, а одна табличка – похищена.

Председатель Организационного комитета 26-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, бессменный директор соревнований аэронавтов Великих Луках Владимир Орлов обратился к великолучанам с просьбой бережно относиться к памятным местам Великих Лук.

Он отметил, что памятный знак – хороший подарок для всех великолучан. И попросил не портить памятник, беречь его, не снимать и не портить памятные таблички и фотографии.

-Давайте вместе сохраним этот уютный, памятный уголок, подобных которому нет больше нигде», - сказал он.