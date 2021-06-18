Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

На участке дороги Пушкинские Горы - Локня срезают старый асфальт

18 июня 2021 года, 19:29

На участке дороги Пушкинские Горы - Локня срезают старый асфальт. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, БУ ПО «Псковавтодор» продолжает работы по ремонту.

В этом году дорожники работают на участке с 69-го по 84-й км, который проходит по Бежаницкому и Локнянскому районам.

В зону ремонта попадают населенные пункты Иваново, Фишнево, Утехино, Гришино, Дрехово.

Будет отремонтировано 14,3 км дороги. На объекте идет фрезерование изношенного покрытия, укладка выравнивающего слоя покрытия, ремонт водопропускных труб, автобусных остановок.

Сарый асфальт срезан на участке длиной 9,4 км. Это более 65% от плана. Кроме того, выполнено устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на отрезке протяженностью 7,6 км. Для этих целей было использовано более 5 тыс тонн асфальтобетонной смеси А16НТ на граните, что соответствует новому ГОСТ.

Кроме того, будет обновлен мост через реку Локня на 80-ом км дороги. Этим займется подрядная организация ООО «Реал».

Все работы планируется завершить до 1 декабря. Стоимость ремонта составляет около 207 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Великих Луках вандалы испортили памятный знак, посвященный воздухоплаванию
Обязательную вакцинацию обсудили ведущие «Псковского телеграма»
Михаил Ведерников о псковских медиках: Год борьбы с пандемией сделал вас героями современности
Поисковики подняли останки экипажа Ил-2, погибшего в Пыталовском районе во время войны
Дополнительные автобусы в Орлецы пустят в Пскове 19 и 20 июня
Международная встреча на Кургане Дружбы в Себежском районе состоится в закрытом формате
Яровой сев завершили во всех районах Псковской области
Учебный автомобиль загорелся во время занятия по вождению в Пскове
13-летнюю девочку разыскивают в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments
Куда они катятся?

Транспорт / Инфраструктура
10 июня 17:44

Куда они катятся?

В Псков пришел сервис кикшеринга электросамокатов
Полярный экспресс

Транспорт / Автопарк
14 января 15:54

Полярный экспресс

5 советов автолюбителям, как пережить морозы
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года