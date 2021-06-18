На участке дороги Пушкинские Горы - Локня срезают старый асфальт. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, БУ ПО «Псковавтодор» продолжает работы по ремонту.

В этом году дорожники работают на участке с 69-го по 84-й км, который проходит по Бежаницкому и Локнянскому районам.

В зону ремонта попадают населенные пункты Иваново, Фишнево, Утехино, Гришино, Дрехово.

Будет отремонтировано 14,3 км дороги. На объекте идет фрезерование изношенного покрытия, укладка выравнивающего слоя покрытия, ремонт водопропускных труб, автобусных остановок.

Сарый асфальт срезан на участке длиной 9,4 км. Это более 65% от плана. Кроме того, выполнено устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на отрезке протяженностью 7,6 км. Для этих целей было использовано более 5 тыс тонн асфальтобетонной смеси А16НТ на граните, что соответствует новому ГОСТ.

Кроме того, будет обновлен мост через реку Локня на 80-ом км дороги. Этим займется подрядная организация ООО «Реал».

Все работы планируется завершить до 1 декабря. Стоимость ремонта составляет около 207 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.