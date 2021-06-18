Обязательную вакцинацию обсудили ведущие «Псковского телеграма». Очередной выпуск проекта вышел на портале Псковского агентства информации.

В этот раз тем для обсуждения было предостаточно. Ведущие говорили о последней сессии Псковского областного Собрания депутатов, дате выборов в федеральные и региональные парламенты, съезде «Единой России». Не обошли стороной переговоры Путина и Байдена, и даже склоки Бузовой и Губерниева.

Зашла речь и обязательной вакцинации, о которой говорят всю последнюю неделю, росте заболеваемости и возможных новых ограничительных мерах.

Напомним, что проект выходит на портале ПАИ каждую пятницу.