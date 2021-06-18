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Общество

Обязательную вакцинацию обсудили ведущие «Псковского телеграма»

18 июня 2021 года, 19:01

Обязательную вакцинацию обсудили ведущие «Псковского телеграма». Очередной выпуск проекта вышел на портале Псковского агентства информации.

В этот раз тем для обсуждения было предостаточно. Ведущие говорили о последней сессии Псковского областного Собрания депутатов, дате выборов в федеральные и региональные парламенты, съезде «Единой России». Не обошли стороной переговоры Путина и Байдена, и даже склоки Бузовой и Губерниева.

Зашла речь и обязательной вакцинации, о которой говорят всю последнюю неделю, росте заболеваемости и возможных новых ограничительных мерах.

Напомним, что проект выходит на портале ПАИ каждую пятницу. 


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