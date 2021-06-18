Михаил Ведерников о псковских медиках: Год борьбы с пандемией сделал вас героями современности

«Ваш труд во все времена всегда считался особенно важным и ценным. Но особенно наглядно значимость вашей работы показал прошедший год борьбы с пандемией, который без преувеличения сделал вас героями современности», — сказал глава региона и добавил, что Правительство РФ и администрация Псковской области работают над развитие инфраструктуры здравоохранения и обеспечению достойных условий для медработников.

В ходе церемонии первый заместитель губернатора Вера Емельянова вручила нагрудные знаки к званию «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области».