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Общество

Михаил Ведерников о псковских медиках: Год борьбы с пандемией сделал вас героями современности

18 июня 2021 года, 17:55

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил медиков с предстоящим Днем медицинского работника, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников о псковских медиках: Год борьбы с пандемией сделал вас героями современности

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Ваш труд во все времена всегда считался особенно важным и ценным. Но особенно наглядно значимость вашей работы показал прошедший год борьбы с пандемией, который без преувеличения сделал вас героями современности», — сказал глава региона и добавил, что Правительство РФ и администрация Псковской области работают над развитие инфраструктуры здравоохранения и обеспечению достойных условий для медработников.

В ходе церемонии первый заместитель губернатора Вера Емельянова вручила нагрудные знаки к званию «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области».

Михаил Ведерников о псковских медиках: Год борьбы с пандемией сделал вас героями современности

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Далее перед собравшимися выступил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он поблагодарил медиков Псковской области и отметил, что только благодаря их самоотверженности регион проходит этот сложный период с наименьшими потерями. 

В знак признательности спикер регионального парламента наградил медицинских работников благодарностями Псковского областного Собрания депутатов.

Кроме того, грамоты специалистам вручили руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер.

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