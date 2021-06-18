Михаил Ведерников о псковских медиках: Год борьбы с пандемией сделал вас героями современности

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил медиков с предстоящим Днем медицинского работника, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил медиков с предстоящим Днем медицинского работника, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
«Ваш труд во все времена всегда считался особенно важным и ценным. Но особенно наглядно значимость вашей работы показал прошедший год борьбы с пандемией, который без преувеличения сделал вас героями современности», — сказал глава региона и добавил, что Правительство РФ и администрация Псковской области работают над развитие инфраструктуры здравоохранения и обеспечению достойных условий для медработников.
В ходе церемонии первый заместитель губернатора Вера Емельянова вручила нагрудные знаки к званию «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области».
Далее перед собравшимися выступил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он поблагодарил медиков Псковской области и отметил, что только благодаря их самоотверженности регион проходит этот сложный период с наименьшими потерями.
В знак признательности спикер регионального парламента наградил медицинских работников благодарностями Псковского областного Собрания депутатов.
Кроме того, грамоты специалистам вручили руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер.