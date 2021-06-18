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Транспорт

Дополнительные автобусы в Орлецы пустят в Пскове 19 и 20 июня

18 июня 2021 года, 15:23

19 и 20 июня будут организованы дополнительные автобусы по маршруту «Площадь Ленина-Орлецы-2» в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Движение дополнительных рейсов будет осуществляться с 9:00 до 15:00 с интервалом в 30 минут. 

Также предприятие организовало дополнительные заезды автобуса №9 на кладбище «Крестовское». От вокзала автобус будет отправляться в 10:10, 11:13 и 12:43. В обратном направлении – от кладбища – рейсы запланированы на 12:12, 13:20 и 14:21.

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