Дополнительные автобусы в Орлецы пустят в Пскове 19 и 20 июня

19 и 20 июня будут организованы дополнительные автобусы по маршруту «Площадь Ленина-Орлецы-2» в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Движение дополнительных рейсов будет осуществляться с 9:00 до 15:00 с интервалом в 30 минут.

Также предприятие организовало дополнительные заезды автобуса №9 на кладбище «Крестовское». От вокзала автобус будет отправляться в 10:10, 11:13 и 12:43. В обратном направлении – от кладбища – рейсы запланированы на 12:12, 13:20 и 14:21.