Международная встреча на Кургане Дружбы в Себежском районе состоится в закрытом формате. Об этом заявила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, в ходе рабочего совещания 18 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

«Курган Дружбы необходимо сохранить. Но действовать нам придется с учетом ограничений — массовые мероприятия до сих пор находятся под запретом», — отметила Вера Емельянова.

Главной целью праздника, по ее словам, является сохранение традиций ежегодной встречи на слиянии трех государственных границ. Это место - символ дружбы и единения.

Несмотря на закрытый формат празднования, организаторы решили сохранить традиционную концепцию проведения встречи. Мероприятие согласовано с Роспотребнадзором, а все участники встречи пройдут необходимые процедуры для обеспечения санитарной безопасности.

Курган Дружбы в Себежском районе — это памятник участникам партизанского движения. Он является местом встречи ветеранов трех государств: России, Белоруссии и Латвии.