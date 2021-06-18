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Общество

Международная встреча на Кургане Дружбы в Себежском районе состоится в закрытом формате

18 июня 2021 года, 14:47

Международная встреча на Кургане Дружбы в Себежском районе состоится в закрытом формате. Об этом заявила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, в ходе рабочего совещания 18 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Международная встреча на Кургане Дружбы в Себежском районе состоится в закрытом формате

Фото газеты «Призыв» Себежского района

«Курган Дружбы необходимо сохранить. Но действовать нам придется с учетом ограничений — массовые мероприятия до сих пор находятся под запретом», — отметила Вера Емельянова.

Главной целью праздника, по ее словам, является сохранение традиций ежегодной встречи на слиянии трех государственных границ. Это место - символ дружбы и единения.

Несмотря на закрытый формат празднования, организаторы решили сохранить традиционную концепцию проведения встречи. Мероприятие согласовано с Роспотребнадзором, а все участники встречи пройдут необходимые процедуры для обеспечения санитарной безопасности.

Курган Дружбы в Себежском районе — это памятник участникам партизанского движения. Он является местом встречи ветеранов трех государств: России, Белоруссии и Латвии.

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