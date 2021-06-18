Яровой сев завершили во всех районах Псковской области. Об этом сообщает региональный комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.
Всего яровыми культурами засеяно 37 тысяч га или 101% к плану.
Яровой сев завершили во всех районах Псковской области. Об этом сообщает региональный комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.
Всего яровыми культурами засеяно 37 тысяч га или 101% к плану.
В частности, площадь посева зерновых культур составила около 16 тысяч га. План по посадке выполнен на 102%.
Рапсом засажено почти 8 тысяч га, что в 2,3 раза больше запланированной территории. Картофель посадили на территории 1,7 тысяч га, а овощи открытого грунта — 0,7 тысяч га. В этом году план по посадке овощей удалось выполнить только на 82%.
Техническими культурами — льном и коноплей — засеяно более 260 га. Занятая территория на 30% превышает запланированную площадь.