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Экономика / Сельское хозяйство

Яровой сев завершили во всех районах Псковской области

18 июня 2021 года, 13:20

Яровой сев завершили во всех районах Псковской области. Об этом сообщает региональный комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Всего яровыми культурами засеяно 37 тысяч га или 101% к плану. 

Яровой сев завершили во всех районах Псковской области

В частности, площадь посева зерновых культур составила около 16 тысяч га. План по посадке выполнен на 102%. 

Рапсом засажено почти 8 тысяч га, что в 2,3 раза больше запланированной территории. Картофель посадили на территории 1,7 тысяч га, а овощи открытого грунта — 0,7 тысяч га. В этом году план по посадке овощей удалось выполнить только на 82%.

Техническими культурами — льном и коноплей — засеяно более 260 га. Занятая территория на 30% превышает запланированную площадь. 

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