Учебный автомобиль загорелся во время занятия по вождению в Пскове

Автомобиль учебного центра «Псков» загорелся во время занятия по вождению, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на очевидцев.

Машина вспыхнула рядом со зданием областного ГИБДД на улице Труда в Пскове.

Инструктор и ученик заподозрили неисправность и вышли из автомобиля за несколько секунд до возгорания. Никто не пострадал.