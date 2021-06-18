Учебный автомобиль загорелся во время занятия по вождению в Пскове

Автомобиль учебного центра «Псков» загорелся во время занятия по вождению, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на очевидцев.
Автомобиль учебного центра «Псков» загорелся во время занятия по вождению, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на очевидцев.
Машина вспыхнула рядом со зданием областного ГИБДД на улице Труда в Пскове.
Инструктор и ученик заподозрили неисправность и вышли из автомобиля за несколько секунд до возгорания. Никто не пострадал.
Пожарные успели потушить пламя до того, как оно добралось до газового оборудования, установленного в багажнике автомобиля.