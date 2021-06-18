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Происшествия / ЧП

Учебный автомобиль загорелся во время занятия по вождению в Пскове

18 июня 2021 года, 12:43

Автомобиль учебного центра «Псков» загорелся во время занятия по вождению, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на очевидцев.

Учебный автомобиль загорелся во время занятия по вождению в Пскове

Машина вспыхнула рядом со зданием областного ГИБДД на улице Труда в Пскове.

Инструктор и ученик заподозрили неисправность и вышли из автомобиля за несколько секунд до возгорания. Никто не пострадал. 

Учебный автомобиль загорелся во время занятия по вождению в Пскове

Учебный автомобиль загорелся во время занятия по вождению в Пскове

Пожарные успели потушить пламя до того, как оно добралось до газового оборудования, установленного в багажнике автомобиля.

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