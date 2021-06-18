Еще 63 случая коронавируса выявили в Псковской области

63 случая коронавируса выявили в Псковской области за сутки 17 июня, сообщает официальный Telegram-канал региона.

29 человек заразились СOVID-19 в Пскове (всего 14 тыс. 68), 18 – в Пыталовском районе (всего 446). В Великих Луках (всего 6 тыс. 412) добавилось пять ковидбольных, в Островском (всего 1 тыс. 930) и Пустошкинском (всего 373) районах – по два. Всего по одному случаю этого заболевания диагностировали в Бежаницком (всего 367), Великолукском (всего 855), Гдовском (всего 595), Новосокольническом (всего 989), Порховском (всего 1 тыс. 173), Псковском (всего 3 тыс. 206) и Усвятском (всего 205) районах.

С начала пандемии подтвердилось 38 тыс. 636 случаев заражения коронавирусом. Полностью излечились от этого заболевания 32 тыс. 960 человек, в том числе 20 – за минувшие сутки.

СOVID-19 унес жизни 441 человека.