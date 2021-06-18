Улицу Алтаева в Пскове перекроют для движения транспорта 19 июня

Участок будет закрыт 19 июня с 8:00 до 22:00.

Улицу Алтаева в Пскове перекроют для движения транспорта в связи с укладкой верхнего слоя асфальта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

С 21 июня по 4 июля движение будет ограничено на улице Максима Горького. На участке от Рижского проспекта до улицы Коммунальной будут проводиться работы.

Администрация города просит извинения за доставленные неудобства и рекомендует псковичам учитывать эту информацию при планировании поездок.