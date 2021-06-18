Более пяти миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

Более пяти миллионов рублей похитили лже-сотрудники банков у жителей Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, 16 июня 51-летней псковичке позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он заявил, что с карты пострадавшей хотят незаконно списать денеги, и под предлогом предотвратить преступление сам завладел ее средствами. Всего мошенник похитил 95 тысяч рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Жертвами такого же банковского служащего стали еще две жительницы Пскова. В общей сложности они лишились более пяти миллионов рублей. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе также отметили, что факты интернет - мошенничества были зарегистрированы в Великих Луках и Красногородском районе. Практически все потерпевшие знали о дистанционном мошенничестве, однако, в силу труднообъяснимых причин поддались на уловки злоумышленников.