56 тысяч псковичей полностью завершили вакцинацию от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Первую прививку сделали 67 тыс. 600 человек. Таким образом, второй компонент вакцины, которая вводится через 21 день, ожидают почти 12 тысяч псковичей.