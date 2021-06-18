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Общество / Здоровье

56 тысяч псковичей полностью завершили вакцинацию от коронавируса

18 июня 2021 года, 10:43

56 тысяч псковичей полностью завершили вакцинацию от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Первую прививку сделали 67 тыс. 600 человек. Таким образом, второй компонент вакцины, которая вводится через 21 день, ожидают почти 12 тысяч псковичей.

56 тысяч псковичей полностью завершили вакцинацию от коронавируса

«Количество заболевших в сутки увеличивается. Пожалуйста, вакцинируйтесь», - призвал Михаил Ведерников.

По его данным, за сутки 17 июня в ковидстатистику добавилось 63 новых случая заражения. Общее число ковидбольных достигло 38 тыс. 636.

Полностью выздороветь от этого заболевания удалось 32 тыс. 960 пациентам. В частности, за минувшие сутки псковские медики выписали 20 человек, излечившихся от СOVID-19.

Умер от коронавируса 441 житель Псковской области. 

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