56 тысяч псковичей полностью завершили вакцинацию от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Первую прививку сделали 67 тыс. 600 человек. Таким образом, второй компонент вакцины, которая вводится через 21 день, ожидают почти 12 тысяч псковичей.
«Количество заболевших в сутки увеличивается. Пожалуйста, вакцинируйтесь», - призвал Михаил Ведерников.
По его данным, за сутки 17 июня в ковидстатистику добавилось 63 новых случая заражения. Общее число ковидбольных достигло 38 тыс. 636.
Полностью выздороветь от этого заболевания удалось 32 тыс. 960 пациентам. В частности, за минувшие сутки псковские медики выписали 20 человек, излечившихся от СOVID-19.
Умер от коронавируса 441 житель Псковской области.