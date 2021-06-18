Непривитых студентов ПсковГУ могут перевести на «дистанционку»

17 июня Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам начать новый учебный год в гибридном формате. ПсковГУ также рассматривает возможность допускать к очным занятиям вакцинированных, переболевших COVID-19 или имеющих справки о противопоказаниях к прививке студентов.

Непривитых от коронавируса студентов Псковского государственного университета могут перевести на дистанционное обучение, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе вуза.

В университете уточнили, что право на образование является неотъемлемым конституционным правом граждан России, поэтому тудентов, которые не могут получить вакцину, предполагается перевести на онлайн-занятия. Для организации гибридного формата обучения у вуза есть все возможности. И потоковые лекции, и практические занятия смогут проходить с использованием ВКС. Кроме того, вуз практикует массовые открытые онлайн-курсы, платформу дистанционного обучения и гибкое расписание.

«Если того потребует ситуация и университет будет вынужден перейти на смешанный формат, все студенты гарантированно получат тот объём знаний, который прописан в учебном плане», - заверили в университете.

В настоящее время в Псковской области наблюдается рост числа новых случаев, сообщил губернатор Михаил Ведерников и призвал псковичей внимательнее относиться к противовирусным мерам. Глава комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко в свою очередь отметила, что COVID-19 относится к особо опасным вирусам и самым эффективным способом борьбы с ним является вакцинация, поэтому вопрос о массовой вакцинации для отдельных категорий граждан обсуждается.

Привиться от коронавируса можно в каждом районе области, а в Пскове и Великих Луках пункты вакцинации организованы в торговых центрах. Еще одна точка может появиться на базе ПсковГУ - вуз обсуждает такую возможность со студентами и сотрудниками.

Запись на процедуру происходит через колл-центр по номеру 29-90-28, на сайте «Госуслуги» или в регистратуре поликлиники.