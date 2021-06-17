Псковские полицейские снялись в сериале «Первый отдел 2»

В Пскове сняли одну из серий детектива «Первый отдел 2», сообщает Псковское агентство информации.
Сюжет сериала основан на работе сотрудников следственных органов СК РФ, поэтому съемки проходили непосредственно на территории Следственного отдела по городу Псков СУ СК Российской Федерации по Псковской области. В сериал также попали частный дом, Дом офицеров и центральные улицы города.
Актёр Сергей Жарков
Фото Ирина Фёдорова
В сериале задействованы такие актеры, как Иван Колесников, Сергей Жарков, Дмитрий Сутырин, Сергей Комаров. Сотрудники СК и жители города также попробовали себя в кино – они снялись в качестве массовки.
Кинокомпания Триикс Медиа выражает благодарность следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области за помощь. «Благодарим лично руководителя следственного управления СК РФ по Псковской области, генерал-майора юстиции Петра Крупеню и заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Псковской области полковника юстиции Дмитрия Егорова, а также старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Псковской области полковника юстиции Антона Доброхотова», - сказали кинопродюсеры.
Сериал снимается по заказу телекомпании НТВ при поддержке Следственного комитета Российской Федерации.