Вдоль псковских дорог обработают 800 га зараженных борщевиком земель

На сегодняшний день от борщевика Сосновского освободили уже 240 га придорожных земель, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Вдоль дорог в Псковской области планируется обработать 800 га зараженных борщевиком земель. Речь об этом шла в ходе совещания, которое состоялось под председательством заместителя губернатора Нинель Салагаевой 17 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В этом году работы по борьбе с сорным растением начались вовремя, добавил глава регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов. Муниципальные контракты, по его словам, заключены со всеми районами. Более того, обработка участков уже активно ведется везде, кроме Дедовичского, Локнянского и Плюсского районов.

В регионе планируется уничтожить порядка 300 га борщевика. На эти цели предусмотрено 10 млн рублей, напомнил Николай Романов и заверил, что в основном работа в муниципалитетах проходит успешно.

Однако, у профильного комитета есть вопросы к Тямшанской волости Псковского района, где борьба с борщевиком признана не эффективной. Кроме того, проблемы по расчистке есть в частном секторе и на территориях, которые находятся в ведомстве управляющих компаний.

Нинель Салагаева также обратила внимание на возросшее количества обращений, в том числе в социальных сетях губернатора Михаила Ведерникова, по вопросу распространения борщевика.

По итогам совещания заместитель губернатора поручила главам районов и профильным комитетам усилить контроль над проводимой работой по борьбе с борщевиком, а также проинформировать граждан об ответственности и штрафах за распространение сорного растения на частных территориях.