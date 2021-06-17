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Спорт

Чемпиона России по воздухоплавательному спорту определили в Великих Луках

17 июня 2021 года, 17:49

Чемпионом России по воздухоплавательному спорту стал пилот из Тулы Олег Снетков, сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

Чемпиона России по воздухоплавательному спорту определили в Великих Луках

Победитель управлял аэростатом «Барбадос» и обогнал всех участников из Москвы и Великих Лук. «От всей души поздравляю с заслуженной победой чемпиона России по воздухоплавательному спорту 2021 года Олега Снеткова! Желаю победителю не останавливаться на достигнутом, и уверенно двигаться вперед к новым вершинам мастерства! Всем пилотам – успехов и крепкого здоровья!» - написал Николай Козловский.

26-й Чемпионат по воздухоплавательному спорту проходил в Великих Луках с 11 по 17 июня. На мероприятие приехали воздухоплаватели со всей России, в том числе из Москвы, Тулы, Рязани, Воронежа, Великого Новгорода, Санкт-Петербруга и так далее.

Аэронавты совершили семь спортивных полётов и выполнили 30 заданий. «К сожалению, из-за пандемии привычная Встреча воздухоплавателей прошла в ограниченном режиме, при соблюдении установленных санитарных норм и правил, но это не помешало соревнованиям состояться, а пилотам продемонстрировать всё своё мастерство в выполнении заданий», - заключил глава города. 

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